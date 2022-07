Il 3 agosto "Storie sotto il segno del cancro" a San Salvo Marina

Mercoledì 3 agosto presso Piazzale Cristoforo Colombo alle ore 21:00 si terrà l'evento benefico “Storie sotto il segno del cancro” in onore del settimo anniversario della scomparsa di Loredana Fornaro.

La serata estiva sarà dedicata ai racconti di chi ha vissuto, in prima persona e non, il cancro. Mettersi a nudo e condividere con tutti noi il percorso attraversato, facendoci conoscere realtà come la forza, felicità, fragilità, gioia e tenacia, testimoniano il loro grande coraggio.

L'evento è stato organizzato dall'associazione Lory a Colory con il patrocinio del Comune di San Salvo, Europa Donna Italia e Europa Donna Abruzzo. Entrambe sono associazioni di promozione sociale che tutelano i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.