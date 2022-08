Il "Samsara Beach On Tour" infiamma la Marina di Montenero

La serata di ieri, Mercoledì 3 Agosto, ha reso la Marina di Montenero protagonista del “Samsara Beach On Tour”. Musica dal vivo direttamente in spiaggia coinvolgendo così numerosi turisti e persone locali. L'evento gratuito, iniziato nel tardo pomeriggio, ha riscosso un grandissimo successo regalando uno show senza freni che ha fatto saltare, cantare ed emozionare.

Direttamente sulle nostre spiagge la Samsara Crew con la voce di Fabio Marzo, Max Baccano e la musica diretta da Danilo Seclì e Cristina Oliveira.

L'obiettivo del Tour, in cui sono state fissate oltre 50 date, è Incontrare in giro per i migliori club o spiagge Italiane tutti coloro che hanno trascorso le Vacanze a Riccione e si sono innamorati del Samsara.

Si ringrazia la partecipazione del Sindaco del Comune di Montenero Di Bisaccia unitamente a tutti gli organizzatori promotori dell'evento.