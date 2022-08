In piazza San Vitale 'Turn around Jazz' con il Simona Capozucco 4tet

Serata di spettacolo al centro di San Salvo con un nuovo appuntamento gratuito venerdì 5 agosto dalle ore 21 in piazza San Vitale.

Ad esibirsi sarà il Simona Capozucco 4tet in ‘Turn around Jazz’ (Sound of the Sea).

Il progetto spazia fra celebri standard di matrice afro - americana rivisitati in chiave nu-jazz, brani del pop internazionale presentati in modalità acustica ed originale, senza tuttavia prescindere da alcuni grandi autori della musica italiana, della bossanova e della world music in generale.

Simona Capozucco Voce

Marco Salvatore Sax

Giacomo Salario Pianoforte

Aldo Leandro Batteria