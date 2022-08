'San Salvo in Folk', la rassegna in piazza San Vitale

"Nel cartellone delle manifestazioni estive di San Salvo non poteva mancare uno spazio riservato alla cultura popolare e al sociale con l'appuntamento dedicato alla rassegna corale 'San Salvo in Folk' che vedrà protagoniste anche le socie del Centro diurno per anziani".

Ad annunciarlo Gianmarco Travaglini, assessore alle Politiche sociali, nel presentare lo spettacolo in programma domenica 7 agosto alle ore 21:00 in piazza San Vitale a San Salvo.

Ad esibirsi il Coro San Salvo In...Canto di San Salvo, diretto da Loredana Miscia, il Coro Aniello Polsi di Vasto, diretto da Marilena Lucci, e il Coro Emozioni Antiche di Casalbordino e Torino di Sangro, diretto da Loredana Miscia.

"Il mio è un invito rivolto a tutti per essere presenti a questa rassegna - afferma il sindaco Emanuela De Nicolis - per l'esempio positivo che vogliamo dare con questa esibizione. In particolare si vuol evidenziare il lavoro svolto nei nostri Centri diurni per anziani, luogo di aggregazione e di socialità, che propone diversi laboratori tra i quali quello dedicato al canto e alla coralità".

L'evento è patrocinato dal Comune di San Salvo in collaborazione con l'Associazione Cori d'Abruzzo Chorus Inside e la Federcori - Federazione Cori Italiani del terzo settore.