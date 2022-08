Si svolgerà domani, martedì 9 agosto a partire dalle ore 21, l'appuntamento con la prima edizione di ‘Live in centro’ per le vie del centro cittadino.

Saranno presenti vari punti musica e band di spessore.

A partire dalla mezzanotte dj set in villa comunale.

In più, per chi vuole, sarà presente una postazione curata dagli organizzatori della New Generation all'interno della villa comunale per la vendita dei biglietti in vista del concerto di Ernia di giovedì 11.