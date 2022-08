Ernia a San Salvo Marina, buoni riscontri per il concerto

Si è svolto ieri, giovedì 11 agosto, il concerto evento di Ernia con il suo ‘Gemelli Tour’-

Prima dell'atteso concerto, sul palco, sono saliti diversi artisti emergenti di Abruzzo e Molise per presentare i loro nuovi singoli ed EP di prossima uscita.

Subito dopo, piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina si è infiammata con l'arrivo sul palco di Ernia.

L'artista ha proposto al pubblico la sua carriera musicale e in modo particolare ha anche fatto conoscere e presentato l'album ‘Gemelli’ uscito nel 2020.

Gli organizzatori della New Generation sono più che soddisfatti per l'ottima riuscita dell'evento ed anche del precedente, ‘Live in centro’ facendo riscontrare un attimo apprezzamento da parte del pubblico.

Il concerto è stato chiuso dall'artista con una sua hit d'impatto ‘Superclassico’ facendo cantare insieme a lui i presenti.

Si ringraziano tutti gli sponsor per aver creduto fortemente in questa bellissima iniziativa dell'estate sansalvese.

Galleria fotografica di Nicola Palma Ucci