MartedÃ¬ 16 agosto Festa di San Rocco: gli appuntamenti della parrocchia San Nicola

Martedì 16 agosto la chiesa celebra uno dei santi più amati dal popolo cristiano, San Rocco.

Per festeggiare questo grande santo, il parroco don Beniamino Di Renzo, invita tutti i fedeli a ritrovarsi in chiesa alle ore 18 per il santo rosario, alle ore 18.30 la santa messa e a seguire a partecipare alla processione e dare testimonianza di fede lungo alcune vie di San Salvo.

Rocco di Montpellier, universalmente noto come San Rocco, è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica ed è patrono di numerose città e paesi.

E' il santo più invocato dal Medioevo in poi, come protettore del terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffuso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime, in senso più profondo, è un grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana.