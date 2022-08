'Rock This Town Fest', la prima edizione in piazza San Vitale

Sabato 27 agosto, in piazza San Vitale dalle 21:00 si svolgerà la prima edizione di Rock This Town Fest, un festival all’insegna della musica hard’n heavy, con ingresso gratuito.

Ad aprire la serata saranno i Rapid Dogs power trio abruzzese nato nel 2009 che propone una personalissima fusione di grindcore, sludge e raw rock n’roll da testi ispirati dal cinema pulp e cult.

A seguire sarà la volta dei piemontesi Aevum, band che propone un moderno symphonic metal a tinte gotiche con contaminazioni industrial. La dimensione live è quella che più si adatta a questo sestetto in quanto è in grado di proporre un grande show oltre che da che dal punto di vista sonoro anche da quello visivo così come hanno dimostrato su svariati palchi europei.

Poi toccherà ai capitolini Gravestone continuare a riscaldare gli animi con il loro death metal con forti influenze progressive. La band da 30 anni sulla scena è fresca di pubblicazione dell’ultimo full – length“ Ars Arcana”, album ottimamente accolto da critica e fan che vede la partecipazione di diversi special guest di caratura internazionale.

Non mancherà di incuriosire l’esibizione degli stregoni campani Circle of witches. La band nata nata nel 2004 propone un roccioso heavy metal con forti influenze doom ed in tutti questi anni ha collezionato centinaia di concerti, diversi tour europei, demo, Ep e tre full – length. I loro testi i testi prendono ispirazione da storia, filosofia, religioni, antropologia, paganesimo, magia, occultismo e vita di strada. Ogni loro show è ricco di pathos in un gioco di luci ed ombre che non fa prigionieri ma solo nuovi seguaci del cerchio delle streghe!

E’ infine il momento degli headliner della serata con i cult metal heroes italiani per eccellenza, la Strana Officine ovvero la più longeva realtà hard n’ heavy italiana! Nata a metà degli anni 70 la band è da allora la beniamina di ogni amante del rock duro made in Italy, ha prodotto diversi LP ed EP ormai dei veri e propri cult album che hanno avuto e continuano ad avere diverse ristampe a dimostrazione dell’amore incondizionato di cui gode la band da parte dei vecchi fan e della loro capacità di attrarne di nuovi tra i più giovani. La band ha marchiato a fuoco con i sui adrenalinici show i palchi dei più importanti Live Club e dei più prestigiosi festival italiani ed ora è qui pronta ad incendiare il palco del Rock This Town Fest di San Salvo