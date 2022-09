Voce graffiante e successi intramontabili nel concerto di Fausto Leali, domenica in piazza Umberto I a Monteodorisio, per la serata musicale conclusiva dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Monteodorisio.

Si presentava gremita la piazza e, alla fine, è stata notevole la soddisfazione del locale Comitato Feste per la riuscita dell'appuntamento.

Foto Nicola Palma Ucci-Giomix 68