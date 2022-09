Sabato 10 Settembre, dalle ore 15:00 presso il centro cittadino il comune di San Salvo organizzerà una grande festa dedicata ai più piccoli e le loro famiglie.

Nuova è questa iniziativa nata dall’unione per la passione dello sport e il divertimento dei bambini; proprio per questo saranno presenti numerose associazioni sportive e musicali, giocolieri, trucca bimbi e giochi gonfiabili offerti in maniera gratuita .

“Quando ride un bambino,Ride tutto il Mondo”.