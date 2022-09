Musica nel ricordo di Saverio Tarantini

"Non c’è miglior modo per ricordare Saverio Tarantini, attraverso una serata per ascoltare della musica in piazza con gran parte degli amici e degli artisti che lo hanno conosciuto”.

A dichiararlo il sindaco, Emanuela De Nicolis, nell’annunciare il concerto in memoria di Saverio Tarantini, patrocinato dal Comune di San Salvo, che si terrà venerdì 16 settembre alle ore 20 in piazza San Vitale. L’organizzazione è stata possibile grazie all’impegno di amici e familiari che vogliono rendere omaggio “non solo ad un grande chitarrista, ma anche ad una persona straordinaria e sensibile”.

I progetti per ricordarlo sono tanti, primi fra tutti la messa a punto di un disco con pezzi inediti scritti e suonati da Saverio. Per realizzare tutti i nostri progetti in memoria di Saverio è stata aperta una raccolta fondi.



Veronica Tarantini scrive del fratello Saverio, scomparso qualche mese fa all'età di 34 anni: “La figura di Saverio è stata di grande importanza per il nostro paese per il suo talento musicale: chiamato da molti “shredder guitar” per la capacità di comporre le note in modo molto veloce sulla sua chitarra, era un chitarrista ed insegnante di musica in San Salvo e in diverse altre scuole nei paesi limitrofi ha militato in diverse band musicali della zona. Nel 2006 ha fondato la scuola musicale School of Rock a San Salvo, luogo utilizzato non solo per gli insegnamenti di musica ma anche come punto di incontro di moltissimi giovani con la stessa passione in comune, inoltre, nello stesso anno, ha fondato la band metal Hidden disturbances, con la quale aveva inciso un disco. Nonostante la sua malattia diagnosticata nel 2020 , continuò i suoi studi in musica presso il Conservatorio di Campobasso, perfezionandosi nel campo Jazz e lasciando scritti molti libri di didattica e il suo ultimo disco che, a causa della sua scomparsa, non è ancora stato pubblicato. Per l'organizzazione dell'evento e per portare a compimento la pubblicazione del CD con i suoi brani inediti è stata aperta una raccolta fondi Iban IT13U0306977851100000003988 - Intestato a Veronica Tarantini”.

Si alterneranno sul palco:: Goodfellas (Spike-x, G-Ben, Big God, Boost), Massimo Di Berardino, Francesco Onorati, Juan Loco, Domenico Cinalli, Distorted Trio, Someskunk, Santino Stinziani, Golkonda, Michelangelo Mucilli, Ivano Sabatini, Cafè Racer Band e Nicola Cordisco Guitar 5Tet.