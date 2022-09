Il 22 e il 23 settembre San Salvo celebra San Pio da Pietrelcina

E' stato ufficializzato in questi giorni il programma degli eventi in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina a San Salvo.

Giovedì 22 settembre

Ore 21: Veglia di Preghiera con Rosario meditato;

Venerdì 23 settembre

Ore 17: Trasferimento della statua di San Pio dalla chiesa dell'Addolorata nella zona monumento in via Montegrappa;

Ore 17.30: Santo Rosario;

Ore 18: Santa Messa Solenne;

Ore 19: Processione;

Ore 20.30: Fuochi Pirotecnici Musicali;

Ore 20.45: Scuola di danza “Accademy New Dance”;

Ore 21: Stefano Ligi in Concerto