In ricordo di Maria Giulia Moretta: incontro con Don Maurizio Patriciello

Per ricordare Maria Giulia Moretta, nel decimo anniversario della sua salita in cielo, l'Azione Cattolica e la Caritas Gerico della Parrocchia San Nicola Vescovo hanno organizzato un incontro con un testimone di fede del nostro tempo: Don Maurizio Patriciello, il parroco sotto “scorta” di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano; noto per la sua coraggiosa lotta contro la camorra nella cosiddetta Terra dei Fuochi, fetta di territorio campano avvelenata dai rifiuti tossici che hanno seminato morte negli ultimi decenni.



“Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia” è il titolo del convegno per sottolineare come le Beatitudini segnano la strada da percorrere per ogni credente per essere testimoni coerenti del Vangelo come lo è stata Maria Giulia.

L’incontro sarà preceduto dalla Santa Messa celebrata alle 17.30 nella Chiesa di San Nicola.

In mattinata padre Maurizio incontrerà gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli – D’Acquisto, dove Maria Giulia è stata insegnate e punto di riferimento per intere generazioni.