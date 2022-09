Visite al Parco archeologico del Quadrilatero per le Giornate Europee del Patrimonio

San Salvo, assieme ad altre città delle province di Chieti e Pescara, parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio in programma sabato 24 e domenica 25 settembre.

“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” è lo slogan scelto per quest’anno che consentirà le visite guidate dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nella sola giornata di sabato, al Parco archeologico del Quadrilatero con la preziosa professionalità della Cooperativa Parsifal.

“E’ un’opportunità per i nostri concittadini, e non solo, di approfittare per visitare il nostro piccolo tesoro che ci vede impegnati in questo fine settimana a riflettere sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale anche guardando alle future generazioni “ sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis.

La consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, pone l’accento sull’impegno dell’Amministrazione comunale di sostenere queste iniziative promosse dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara per il valore altamente promozionale del nostro patrimonio culturale.

“Le Giornate europee del patrimonio nelle province di Chieti e Pescara – afferma la soprintendente Cristina Collettini – rappresentano un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione”.