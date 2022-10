Domenica 2 Ottobre: festa nazionale per celebrare i nonni

Oggi, Domenica 2 Ottobre, si celebra la festa dei nonni che ricorre in occasione della tradizione cristiana dei Santi Angeli Custodi. Questo perché i nonni sono davvero degli angeli custodi pronti a venire in soccorso dei figli e nipoti.

Venne istituita nella nostra nazione grazie alla legge del 31 Luglio 2005 dal Parlamento italiano con l’obiettivo di celebrare l’importanza dei ruoli dei nonni svolti all’interno delle famiglie e della società.

Lo sappiamo tutti, i nonni sono pilastri fondamentali delle nostre famiglie, donano amore incondizionato, oltre ad essere una fonte inesauribile di saggezza e per questo , e molto altro ancora, sono degni di gratitudine da mostrare in particolar modo in questo giorno di festa facendo dialogare fra loro diverse generazioni.

Regioni, Province e comuni si impegnano per la valorizzazione di questa festa tanto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ogni anno consegna un premio speciale al miglior nonno e alla migliore nonna d’Italia.

Ma in fondo, tutti i nonni sono i migliori d’Italia… e del Mondo!