Tornareccio Regina di Miele: il programma degli eventi

Sta per tornare l’appuntamento annuale più atteso per gli apicoltori e gli appassionanti di miele abruzzesi vale a dire il “Tornareccio Regina di Miele” alla sua 16^ edizione.

Tornareccio, capitale abruzzese del miele, ospiterà ancora una volta l’evento che unisce la promozione dei prodotti e la valorizzazione della cultura enogastronomica, entrambi legati al gustoso alimento prodotto dalle api.

La manifestazione, che si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre, riempirà il centro storico del borgo sangrino con stand espositivi, presentazioni di libri, degustazioni, incontri e intrattenimento per adulti e bambini.

Si partirà alle ore 11:00 di sabato con l’apertura della mostra/mercato del miele e dei prodotti tipici, la quale andrà avanti fino al termine della due giorni di eventi. A riguardo c’è da evidenziare la prima edizione del concorso “Stand Tornareccio Regina di Miele” con il quale i visitatori, votando, potranno eleggere lo spazio espositivo più rappresentativo della manifestazione..

“Con questa iniziativa – sottolinea il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone – abbiamo voluto dare ancora più importanza agli espositori che sono il motore della manifestazione. Dopo due anni di pandemia che ha avuto grandi conseguenze sull’evento e soprattutto sulle aziende, vogliamo rimettere al centro gli attori principali di un settore che ha sofferto fortemente le limitazioni alle quali siamo stati sottoposti in questi ultimi tempi”.

Inoltre, a cura degli espositori saranno i due appuntamenti dedicati a “Stand in vetrina” previsti nella due giorni: “Alla scoperta del nuovo prodotto: meraviglie polline, propoli e pappa reale” a cura dell’Apicoltura Luca Finocchio (sabato ore 16.45) e “Ripartiamo dal Cuore delle api” curato da Apicoltura Tieri e Azienda agricola La Tavola dei Briganti (domenica ore 15.15).

Tra gli stand si potrà incontrare il noto pilota di motociclismo Nicola Gianico che parteciperà all’evento in entrambe le giornate

La domenica si aprirà con un convegno, dal titolo “Il mondo del miele, tra opportunità e tradizione”, a cui prenderanno parte illustri personalità del settore e della politica locale, a partire da Giancarlo Naldi, direttore dell’Osservatorio nazionale del miele, Luigi Iacovanelli, presidente dell’Associazione Apicoltori Professionisti d’ Abruzzo, il senatore Alberto Bagnai, l’assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale all’Urbanistica e Territorio, Nicola Campitelli, e l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D’Amario.

A seguire i grandi mieli della nostra regione saranno premiati all’interno del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia” sezione Grandi Mieli d’Abruzzo. Durante l’evento sarà proiettato il documentario “Apicultura, volti e storie di una tradizione senza tempo”.

Nel tardo pomeriggio si potrà assistere allo spettacolo “El vestito De Dora” di Maxi Manzo, vincitore del Premio Flaiano di italianistica 2022, che racconterà un viaggio fatto di musica, danza e teatro, il suo legame con Tornareccio, paese natio di sua nonna Dora.

“Non mancheranno, come avviene tutti gli anni – dichiara il sindaco Iannone – le visite guidate alle aziende di apicoltura che sono una vera ricchezza per il nostro territorio e i tour alla scoperta del centro storico, curati dall’Associazione Amici del Mosaico Artistico di Tornareccio. Altra splendida realtà, quella dei mosaici, per la quale il nostro paese si distingue a livello nazionale.”

Infine, nel programma delle giornate c’è spazio anche per la presentazione dei libri “Il gusto dei proverbi” di Antonietta Campitelli ed “Etichettatura del miele” di Francesco Giancristofaro. Ed ancora tanta musica, affidata ad affermati artisti e DJ del territorio, e spettacolo con artisti di strada.