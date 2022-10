'Oktober Fest' per le vie del centro di San Salvo

Questo fine settimana ci saranno tre giorni da trascorrere in allegria con il coinvolgimento di adulti e bambini avendo come scenario via Istonia e la prospiciente villa comunale, con la possibilità di fare acquisti in alcuni locali del centro, che hanno dato la disponibilità a restare aperti oltre l’orario di chiusura.

E’ la proposta dell’assessore al Commercio Carla Esposito che ha organizzato nei giorni 14, 15 e 16 ottobre prossimi l’Oktober Fest, la Festa della birra e dello Street food, il festival che si caratterizzerà con la musica dal vivo e attrazioni per i bambini.

“Abbiamo accolto questa proposta – spiega l’assessore Esposito – che contribuirà ad animare il centro cittadino. Sono iniziative che faranno da sicuro richiamo per far giungere a San Salvo avventori anche dai paesi vicini per vivere al meglio il centro”.