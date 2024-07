Lucilla, la 'fatina canterina': sabato l'appuntamento a San Salvo Marina

C’è molta attesa, soprattutto nei più piccoli, per lo spettacolo che si terrà sabato 13 luglio a San Salvo Marina nella rinnovata Piazza Cristoforo Colombo alle ore 21.00, che vedrà protagonista Lucilla, la ‘fatina canterina’, cantante di baby dance che ha stregato migliaia di bambini.

Nata come fenomeno durante il lockdown, attraverso il suo canale Youtube che conta milioni di visualizzazioni ha insegnato l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme.

"Cominciano con Lucilla gli appuntamenti che la nostra amministrazione vuole dedicare alle famiglie e ai bambini”, annuncia il sindaco Emanuela De Nicolis.

“Seguiranno diversi eventi - aggiunge l’assessore Elisa Marinelli - appositamente pensati per i bambini, come la Festa dei bambini con lo spettacolo circense dei “Diavoli Rossi” il 25 luglio, lo Schiuma Party il 30 luglio e tanti altri eventi per le famiglie. La nostra città quest’anno si è aggiudicata il titolo della Bandiera Verde dei Pediatri, proprio per i servizi che siamo capaci di offrire alle famiglie, ma vogliamo migliorarci ulteriormente per essere sempre più attrattivi!”, conclude l’assessore.

L'appuntamento con Lucilla è per il 13 luglio alle ore 21.00 in piazza Cristoforo Colombo. Dalle ore 19.00 avrà inizio il pre-show con trucca bimbi, giochi di magia e tanto divertimento.