San Salvo si accende per 'Nottambula'

Tutto pronto per uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi dell'estate sansalvese.

Ritorna Nottambula, la celebre notte bianca di San Salvo, in programma giovedÃ¬ 13 agosto, che giunge quest'anno alla sua undicesima edizione, promossa dall'associazione culturale New Generation con il patrocinio del Comune di San Salvo e l'instancabile contributo dei vari sponsor che da anni collaborano per la buona riuscita della manifestazione.

Un evento diventato punto di riferimento per il territorio, in grado di attirare ogni anno migliaia di residenti e turisti: il centro cittadino si trasformerÃ in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un ricco programma che spazierÃ tra spettacoli di strada, musica dal vivo, area food & beverage, intrattenimento per bambini e negozi aperti fino a tarda notte per lo shopping sotto le stelle.

A far vibrare la piazza principale di Nottambula sarÃ un nome simbolo dell'intrattenimento e del clubbing italiano: Giorgio Prezioso celebre dj e produttore di Radio Deejay, colonna portante della musica dance italiana ed internazionale dagli anni â€˜90 a oggi. Con le sue scratch session e i suoi iconici remix energetici, Prezioso promette di trasformare il cuore della cittÃ in una vera e propria discoteca allâ€™aperto.

La kermesse sarÃ arricchita dalla presenza del mattatore Giuseppe Di Cesare, in arte Stellina, noto comico e cabarettista abruzzese originario di Teramo, famoso per i suoi spettacoli nei teatri, nelle piazze e in TV, in cui propone monologhi originari e parodie in dialetto teramano di canzoni famose. Carriera e tv lavora da anni come intrattenitore comico in Abruzzo e in tutta Italia. Conduce il programma televisivo â€˜Dillo a Stellinaâ€™ sull'emittente Super J. Ha partecipato a note trasmissioni televisive nazionali come â€˜Eccezionale Veramenteâ€™ su La 7 e â€˜Tu si que valesâ€™ su Canale 5.

Un programma per tutte le etÃ . L'evento rappresenta una vetrina fondamentale anche per il commercio locale, con i negozianti pronti ad accogliere i visitatori per una serata all'insegna dello shopping promozionale.

Per garantire la sicurezza e la viabilitÃ Ã¨ stato istituito un servizio navetta andata e ritorno tra San Salvo e San Salvo Marina (al costo di 2â‚¬ a tratta), mentre il Comune ha predisposto un piano straordinario per parcheggi e modifiche al traffico nelle arterie principali di accesso al centro.

L'appuntamento Ã¨ fissato per giovedi 13 agosto a partire dal tardo pomeriggio fino al sorgere del sole: una notte intera dedicata al divertimento, alla musica e al ritmo.