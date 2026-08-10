Grande attesa per 'Abbraciamoci' al centro di San Salvo

E' in programma mercoledi 12 agosto la 5^ edizione dell'evento enogastronomico sansalvese â€˜Abbraciamociâ€™ organizzato dall'associazione culturale New Generation con il patrocinio del Comune di San Salvo che, a partire dalle ore 20, animerÃ il centro cittadino con buon cibo cucinato sulla brace accompagnato da musica dal vivo con la partecipazione degli Smoke & Gigaretters Live, Black Souls, Ti Metto Tre.

La serata si arricchirÃ con il teatrino per bambini e altri intrattenimenti per tutta la famiglia.

Il momento clou dell'evento sarÃ la presentazione ufficiale della nuova rosa e dello staff tecnico dell'US San Salvo per la prossima stagione calcistica, pronti a ricevere il caloroso abbraccio e il sostegno di tifosi e appassionati.

Per l'occasione, Ã¨ istituito il servizio navetta, da San Salvo Marina fino al centro cittÃ al costo di â‚¬2 euro a tratta.