Le ricette della domenica: le rape “strascinite”

L’inverno è terminato ma tra la frutta e la verdura del momento si trovano ancora le ultime rape della stagione. Versatili per essere abbinabili a diverse pietanze, le rape si sposano benissimo soprattutto servite con le salsicce o con della pancetta. Vediamo come preparare un gustoso contorno con queste verdure.

Ingredienti:

3 chili di rape

1 bicchiere di olio EVO

2 spicchi d’aglio

Peperoncino q.b.

Sale q.b.

½ lt di acqua

Pulire la verdura e scartare le foglie più dure sfilettando i gambi. Lavare bene e ripetutamente. In un tegame ampio versare ½ bicchiere d’olio e l’aglio in camicia da far soffriggere. Appena scaldatosi, aggiungere l’acqua e portare ad ebollizione. Unire la verdura e il sale e far cuocere fino a quando l’acqua non si sarà ritirata. A questo punto, unire l’altro ½ bicchiere d’olio e il peperoncino. Mescolare e “strascinare” le rape per un’altra ventina di minuti, fino a quando non prenderanno il caratteristico sapore un po’ amarognolo.

Potete aggiungere direttamente a questa ricetta della salsiccia tagliata a pezzetti o della pancetta. In alternativa servite a parte con quello che preferite.