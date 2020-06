Il Movimento Turismo del Vino Abruzzo pubblica la mappa delle cantine da visitare

Il Movimento Turismo del vino Abruzzo è un’associazione no profit conosciuta in particolare per la manifestazione “Cantine aperte”. L’obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino con visite nei luoghi di produzione, sostenere l’incremento del turismo nelle aree italiane a forte vocazione vitivinicola, qualificare i servizi turistici delle cantine e incrementare l’immagine e le prospettive economiche e occupazionali dei territori legati al vino.

In vista dell’estate, è stata prodotta una cartografia con le cantine abruzzesi che possono essere visitate per le provincie di Chieti, Pescara e Teramo. In più, hanno segnalato i maggiori punti di interesse nelle vicinanze delle cantine, in modo da proporre “itinerari” enologici e naturalistici come l’Area Marina Protetta... continua qui