L'Abruzzo in cucina: vermicelli in salsa abruzzese

I vermicelli in salsa abruzzese sono un primo piatto tipico dell’Abruzzo che vede protagonisti i vermicelli, un formato di pasta secca lunga, di diametro superiore a quello degli spaghetti. È una ricetta delicata e saporita grazie all’uso dei fiori di zucca abbinati allo zafferano di cui l’Abruzzo è una delle maggiori produttrici italiane.

Per preparare questa ricetta sono necessari:

350 g di Vermicelli

500 mg di Zafferano dell’Aquila Dop

8 pz Fiori di zucca

1 pz Tuorlo

1 pz Cipolla

Pecorino grattugiato

Prezzemolo

Brodo

Olio extravergine d'oliva

Sale

Pepe

Preparazione:

Ammorbidite i fili di zafferano in un bicchiere di brodo o acqua calda per 20 minuti. Lavate i fiori di zucca, eliminate il pistillo centrale poi asciugateli e tagliuzzateli. Mondate e tritate il prezzemolo e la cipolla. Versate in un tegame 3 cucchiai di olio, unitevi il trito, i fiori di zucca e un pizzico di sale e pepe.

Cuocete a fuoco medio per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. Passate le verdure e il fondo di cottura al setaccio, oppure filtrate tutto con un colino fine per ricavare solo la salsa; rimettetela nel tegame e unitevi il brodo dove avete ammorbidito lo zafferano (tenete da parte i fili).

Cuocete ancora per 2-3 minuti, infine spostate il tegame dal fuoco, amalgamate il tuorlo e 2-3 cucchiai di pecorino. Lessate la pasta in acqua salata, scolatela al dente e trasferitela nella padella. Servite completando con i fili di zafferano tritati.

Se non avete zafferano fresco in fili potete usare una bustina in polvere.