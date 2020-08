L'Abruzzo in cucina: pipindune e ove

Una ricetta regionale dal sapore estivo è la ricetta di oggi. Si tratta di pipindune e ove. Ecco gli ingredienti:

500 g peperoni friggitelli

1 spicchio di aglio

5 uova

olio EVO

sale

Procedimento:

per prima cosa mondate i peperoni friggiteli privandoli dei semi, poi tagliateli a listarelle. Mettete sul fuoco una padella con 3 cucchiai di olio e l’aglio tritato finemente e fate soffriggere per un minuto. Aggiungete i peperoni, salateli leggermente e fateli cuocere a fiamma bassa, mescolando spesso, fino a quando diventeranno molli, basteranno 10-15 minuti. A questo punto rompete le uova e versatele nella padella, salatele, mescolate tutto e lasciate cuocere per altri 4-5 minuti, fino a quando le uova saranno completamente cotte. Servite i Pipindune e ove tagliando la frittata a fette e accompagnandola con del pane tostato.