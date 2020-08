L'Abruzzo in cucina: la cipollata abruzzese

La cipollata è un piatto della tradizione contadina, molto diffuso in Abruzzo, Molise e gran parte del Sud Italia. Vista la semplicità degli ingredienti è facilmente ascrivibile a quelle ricette che si possono realizzare quando in casa si hanno pochi ingredienti. Esistono molte varianti di questo piatto ma alla base restano sempre le cipolle rosse dolci. Cotte al lungo nel brodo, diventano morbide e tirano fuori molta parte degli zuccheri in esse contenuti. Potete omettere i pomodori rossi maturi o sostituirli con i peperoni, se in stagione. Oltre a essere un ottimo contorno la cipollata è ideale anche per condire la pasta o farcire torte salate. Accompagnate il piatto con dei crostini di pane o servitelo come contorno a piatti di carne.

Ingredienti:

- 2 cipolle rosse

- 4 pomodori rossi

- 1 cucchiaino di aceto

- 500 ml di brodo vegetale

- basilico

- pepe

- olio extravergine di oliva

- sale

Procedimento:

Su un tagliere iniziate affettando le cipolle rosse, seguendo il verso della fibra.Trasferite la cipolla tagliata a fettine in una capiente pentola e fatela rosolare per qualche minuto con l’aggiunta dell’olio extravergine di oliva e sale. Tenete il brodo in caldo e, non appena le cipolle sono leggermente stufate, iniziate a aggiungerlo nella casseruola poco alla volta. Cuocete con questo sistema per circa 20 minuti: le cipolle devono appassire completamente. Trascorso il tempo di cottura della cipolla, unite i pomodori rossi tagliati a fettine, il pepe, il basilico e il restante brodo, cuocete per altri 15 minuti.