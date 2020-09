Il peperone rosso dolce, il due cordoni abruzzese: raccolti, legati a crolla ed appesi ad essiccare per la ventricina, salumi e insaccati tipici

Il peperone dolce essiccato è una spezia molto usata per la preparazione di insaccati e salumi tradizionali d’ Italia; in particolare nel sud Abruzzo, nel vastese, il peperone “Due cordoni” per il condimento della ventricina. I peperoni rossi dopo la raccolta, per essere conservati, devono essere legati tra di loro a formare una crolla ed appesi per una essiccazione naturale; il passaggio successivo sarà macinarli in polvere per l’utilizzo finale.