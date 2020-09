L'Abruzzo in cucina: pallotte cacio e uova

Ecco la ricetta delle pallotte abruzzesi cacio e uova (pallotte cac 'e ove). Una ricetta tradizionale abruzzese semplice da preparare e buonissima. Si tratta di polpette di pane e formaggio fritte da gustare in un piatto fondo possibilmente con salsa di pomodoro. Una golosità facilissima e antispreco, visto che per prepararla puoi usare il pane raffermo e gli avanti di formaggio eventualmente. Ideale anche come aperitivo goloso se hai ospiti: puoi infatti preparare l'impasto anche il giorno prima, più riposa più sarà buono. Ecco come fare le pallotte abruzzesi.

Ingredienti:

4 etti pane raffermo

2 spicchi aglio

1 ciuffetto prezzemolo

4-6 uova a seconda se sono grandi o piccole

2 etti parmigiano reggiano

2 etti pecorino

1 bicchiere latte

qb olio extravergine d'oliva

qb pepe

Procedimento:

Bagnare il pane con il latte e strizzarlo accuratamente. Aggiungere i formaggi grattuggiati, l'aglio e il prezzemolo tritati finemente e un pizzico di pepe. Non salate. Lasciar riposare il composto coperto in frigo per alcune ore, meglio ancora per una notte. Formare con le mani delle polpettine ovali prendendo man mano dell'impasto dalla mano, dando loro una forma leggermente schiacciata. Potete aiutarvi anche prelevando l'impasto man mano con un cucchiaio. Scaldare abbondante olio in padella e friggere le polpette una decina di minuti. Consumatele belle calde oppure accompagnate con una salsa di pomodoro fresco e basilico