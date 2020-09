L'Abruzzo in cucina: Pasta all’abruzzese con funghi e zafferano

La "pasta all'abruzzese con funghi e zafferano" è un piatto della tradizione, con ingreedienti che hanno fatto la storia d'Abruzzo come i funghi delle montagne e lo zafferano della piana di Navelli.

La vera pasta all'abruzzese è fatta da salsa a base di fiori di zucca, zafferano e tuorli. Oggi viene proposta questa ricetta:

Ingredienti

400 g di pasta abruzzese

12-15 Fiori Di Zucca

2 Tuorli

300 g Funghi (misto compreso porcini)

1 pizzico abbondante di Zafferano Di Navelli

1 spicchio di Aglio Di Sulmona

Prezzemolo

Pepe Nero

Olio Extravergine D’oliva

Sale

Preparazione:

Per prima cosa mettere in una padella lo spicchio d’aglio con abbondante olio extra vergine di oliva e del prezzemolo tritato, far scaldare per un minuto e aggiungere i funghi. Mettere a bollire l’acqua per la pasta quindi lavare e tritare i fiori di zucca, unirli ai funghi e aggiungere anche lo zafferano con 1-2 mestoli di acqua calda. Cuocere per altri 3-4 minuti e gettare la pasta. In una terrina sbattere i 2 tuorli con il pecorino d’Abruzzo, scolare la pasta, farla saltare in padella e versarla nella ciotola con la crema di tuorli e pecorino, quindi servire.