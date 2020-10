L'Abruzzo in cucina: Spaghetti allo scoglio

Gli spaghetti allo scoglio sono un classico della cucina marinara. Un piatto prelibato e tendenzialmente estivo, ma non solo. Ne esistono svariate versioni, ma secondo la ricetta originale ingredienti immancabili di questa prelibatezza sono vongole, cozze e scampi. Non prevede l’utilizzo della passata di pomodoro, ma di pomodorini freschi tagliati a dadini e cotto in padella insieme al pesce. In Abruzzo i tradizionali spaghetti possono essere sostituiti dai tipici “spaghetti alla chitarra”, all’uovo e preparati con l’omonimo attrezzo culinario abruzzese. Se ne consiglia l’accompagnamento con un Trebbiano D’Abruzzo.

Ingredienti:

400 g di spaghetti

500 g di cozze già pulite

500 g di vongole veraci

4 scampi freschi

1 ciuffo di prezzemolo fresco

1 spicchio d’aglio

4 cucchiai di olio di oliva

un pizzico di peperoncino piccante

500 g di pomodorini freschi

sale

Preparazione:

Pulire cozze e scampi e metterli da parte. Mettere le vongole in acqua salata, dove andranno tenute per almeno un’ora. Portare a ebollizione abbondante acqua salata in cui si cuoceranno gli spaghetti. In una casseruola far soffriggere l’aglio e il peperoncino nell’olio, aggiungere i pomodorini lavati e tagliati in quattro e lasciare cuocere per 5 minuti con il coperchio a fuoco vivo.

Aggiungere gli scampi e continuare a cuocere per altri 5 minuti. Unire anche le cozze e le vongole. Mettere il coperchio sulla casseruola, salare e aggiungere il prezzemolo fresco tritato. Scolare gli spaghetti al dente e dopo averli conditi con il sugo allo scoglio, servirli immediatamente.