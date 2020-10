L'Abruzzo in cucina: Cannelloni all'abruzzese

In Italia i primi sono un tripudio di sapori miscelati sapientemente e resi ancora più unici dalla storia gastronomica che varia di regione in regione. Uno dei piatti tipici abruzzesi, preparati sopratutto la domenica e nei giorni di festa, quando si pranza tutti insieme in famiglia, sono i cannelloni all’abruzzese.

Ingredienti per la pasta sfoglia:

150 gr. di farina gialla di granturco

350 gr. di farina di grano

acqua

sale

Ingredienti per il ripieno:

450 gr. di carne macinata (mista fra agnello, manzo e maiale)

100 gr. di pecorino

olio

una noce di burro

sale

noce moscata grattugiata

cannella

Procedimento:

Prima di tutto, preparate la sfoglia con la farina di grano e quella di granturco, aggiungendo un po’ d’acqua e sale fino ad ottenere una pasta compatta e malleabile. Subito dopo, stendete la sfoglia ottenuta e tagliatela in quadrati, che farete poi sbollentare in abbondante acqua salata. Nel frattempo, fate rosolare la carne, precedentemente impastata con un po’ d’uovo, il pecorino e un pizzico di noce moscata. Quando la carne è pronta, stenderla con un cucchiaio sopra le sfoglie, una ad una, avendo cura di non esagerare con le dosi per ottenere un cannellone compatto.

L’ultimo passo è la cottura al forno. Dopo aver passato sui cannelloni del rosso d’uovo per evitare che perdano la loro forma, polverizzare sopra un po’ di cannella e lasciar cuocere per circa 20 minuti a 150°.