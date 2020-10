L'Abruzzo in cucina: la fracchiata abruzzese

La fracchiata è una ricetta a base di polenta, povera ma ricca di gusto. Adatta al freddo invernale, vediamo come prepararla secondo la ricetta tipica abruzzese.

Ingredienti:

300 grammi di farina di ceci

50 grammi di acciughe salate

1 cucchiaio di farina

50 grammi di peperoncini secchi non piccanti

100 ml di olio extravergine d'oliva

sale

Procedimento:

Portare a bollore 750 ml di acqua salata in una pentola col fondo che sparge il calore uniformemente (si può mettere anche un diffusore tra la pentola e il fuoco). Versare a pioggia la farina di ceci setacciata continuando a mescolare per evitare che si formino grumi. Continuare a mescolare per 45 minuti a fuoco basso, sempre molto accuratamente per evitare che la polenta si attacchi alle pareti della pentola. Risciacquare le acciughe salate, privale della testa e delle lische e sciacquarle. Passarle nella farina e friggerle nell’olio di oliva. Friggere anche i peperoncini secchi nello stesso olio di prima, ma non cuocerli contemporaneamente. Versare la polenta nei piatti fondi dei commensali, condire con le acciughe fritte, i peperoncini e l’olio usato per friggerli.

Servire ben caldo.