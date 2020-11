L'Abruzzo in cucina: Stoccafisso all'abruzzese

Ci avviciniamo al Natale e come da tradizione il giorno della vigilia si prepara il pesce. Ecco la ricetta dello stoccafisso all'abruzzese, un piatto invernale perfetto da presentare tra Natale e Capodanno.

Ingredienti:

800 g di stoccafisso ammollato

6 pomodori maturi

300 ml di brodo vegetale

4 patate medie

1 cipolla

30 g di funghi secchi già ammollati

prezzemolo

peperoncino in polvere

aglio

noce moscata

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

pepe

Procedimento:

In una scodella capiente mettere i funghi secchi a rinvenire, coprendoli con acqua tiepida; in una pentola antiaderente fare imbiondire la cipolla e lo spicchio d’aglio con i 4 cucchiai di olio, facendo attenzione che non si scuriscano troppo.

Durante la cottura della cipolla lavare lo stoccafisso, asciugarlo su carta assorbente e tagliarlo a fettine di circa 5 cm.

Quando la cipolla sarà stufata sistemare le fettine di baccalà all’interno della pentola avendo l’accortezza di porle con la parte della pelle a contatto con la cipolla, questo permetterà che non si rompano in cottura.

Trascorsi 10 minuti, aggiungere allo stoccafisso i pomodori dopo averli scottati in acqua bollente e salata privandoli della pelle.

Introdurre poi i funghi che tritati grossolanamente; aggiungere il pepe, la noce moscata e il peperoncino.

Irrorare il tutto con gran parte del brodo vegetale; lasciare in cottura a fuoco basso e tegame coperto per circa 2 ore, aggiungendo ulteriore brodo se ce ne fosse necessità.

Aggiungere negli ultimi 20 minuti di cottura le patate che tagliate a tocchetti regolari.



Quando lo stoccafisso sarà cotto cospargerlo con il trito di prezzemolo fresco.