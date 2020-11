L'Abruzzo in cucina: I ciabbottelli

Si avvicina il Natale e il baccalà diventa il re delle tavole abruzzesi. Diverse sono le preparazioni che lo vedono protagonista ma non può mai mancare la versione fritta. Ottimo antipasto durante il cenone della viglia, i "ciabbottelli" sono delle vere chicche gustose e prelibate. Vediamo come prepararle.

Ingredienti:

- 200gr di acqua tiepida

- 300gr di farina 00

- 300gr di baccalà già ammollato e privato delle lische e della pelle

- 18-20gr di lievito di birra

- Sale

- Olio di semi

Procedimento:

Sciogliere il lievito di birra in un goccio d'acqua tiepida. Mettere la farina in una ciotola capiente, sbriciolarci dentro il baccalà e mescolare con cura. Al centro del mucchio praticare una buca e versarvi dentro il lievito ed un pizzico di sale. Iniziare a mescolare con una forchetta ed aggiungere poco alla volta il resto dell'acqua tiepida. L'impasto alla fine dovrà risultare morbido e colloso, in caso fosse troppo liquido aggiungere altra farina (max altri 50gr).

In una pentola profonda mettere a scaldare abbondante olio di semi, (durante la cottura le frittelle dovranno galleggiare). Quando è caldo lasciar cadere, con l'aiuto di un cucchiaio unto, un po' di composto direttamente nell'olio. Il consiglio è di friggere poche frittelle alla volta, sono cotte quando il colore diventa dorato. Ungere il cucchiaio ogni volta prima di tuffare il composto nell'olio. Lasciare sgocciolare le frittelle su carta assorbente e servirle calde.