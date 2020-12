L'Abruzzo in cucina: brodo con indivia, pallottine e frittatine

Il brodo con indivia pallottine e frittatine, è un piatto della tradizione abruzzese tipico del periodo natalizio.

Un primo piatto della tradizione, goloso e caldo, profumato e dal sapore di casa. Caldo come il Natale in famiglia e i ricordi che infondono.

Ingredienti:

400 gr di indivia

3 litri di brodo di gallina

sale

3 cucchiai di olio evo

6 uova

30 gr di formaggio grattugiato

sale

200 gr di macinato di vitello

30 gr di formaggio grattugiato

sale

Preparazione:

Lavare bene l’indivia e tagliarla a listarelle sottili, se occorre eliminare la parte più dura dell’estemità. Lasciare a scolare le foglie di verdura mentre si prepara la frittata.

Sbattere le uova con il sale e il formaggio, e cuocere.

Una volta che le frittate si sono raffreddate vanno tagliate a cubetti.

Preparare con la carne e il formaggio, le classiche pallottine.

Far bollire il brodo di gallina, una volta cotta la carne, unire l’indivia, cuocere per qualche minuto ed unire le pallottine continuando la cottura per altri 15 minuti circa, tutto dipende dalla tenerezza dell’indivia.

Unire la frittata a cubetti e cuocere per altri 5/10 minuti fino al rigonfiamento della frittata.