L'Abruzzo in cucina: gli occhi di Santa Lucia

Oggi, 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia. In alcuni luoghi la ricorrenza è molto sentita e negli ultimi tempi anche dalle nostre parti si è tornato a celebrare e ricordare la santa protettrice degli occhi. Arrivare al 13 dicembre poi, ci avvicina moltissimo al Natale e l'atmosfera si fa sempre più magica.

In questo giorno di festa, si preparano anche dei dolcetti, gli "occhi di Santa Lucia". Ecco la ricetta:

200 ml latte tiepido

140 g zucchero

100 g burro morbido

400 g farina 00

100 g farina manitoba

1 bustina zafferano ”di buona qualità”

1 cubetto lievito di birra

2 uova (uno per la brioche e uno per spennellare

Uva passa

Procedimento:

Versare latte e burro in un pentolino e far scaldare dolcemente. Unire il lievito, lo zucchero e l'uovo. Aggiungere la farina setacciata e lo zafferano sciolto in un cucchiaio di latte tiepido e lasciare andare pochissimi minuti. Mettere l’impasto in una ciotola, coprire con un canovaccio umido e lasciare lievitare per 2 ore.

Al termine della lievitazione prendere dei pezzetti di pasta e fare delle palline che andranno poi stese a forma di bastoncino di circa 20 cm di lunghezza. Arrotolare le estremità a "esse" e mettere nei centri delle due spirali un chicco di uvetta.

Mettere le brioscine formate su una teglia con carta forno e lasicare lievitare ancora per 30 minuti. Spennellare la superficie con l’uovo ben sbattuto ed infornare a 180 gradi per 15-20 minuti.