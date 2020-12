L'Abruzzo in cucina: Le scrippelle

Ormai siamo entrati nel pieno del periodo natalizio e come la tradizione vuole, ci si ritrova tutti in cucina per preparare prelibatezze di ogni genere. I vassoi di dolci pullulano di squisitezze, tra cui le scrippelle. Dei fritti dolcissimi che fanno contenti grandi e piccini.

Ingredienti:

1 chilo di farina 00 o manitoba

300 gr di patate lesse e schiacciate

1 cubetto di lievito di birra

sale e acqua q.b.

olio di semi per friggere

Procedimento:

Sciogliere il lievito di birra in acqua e mischiare la farina, le patate, il sale e un po' d'acqua se necessario. Lavorare energicamente e a lungo, fino a quando l'impasto non diventi morbido e omogeneo. Lasciar lievitare per due ore.

Mettere a scaldare l'olio per friggere, quando è ben caldo prendere un po' di impasto per volta e allungarlo (deve avere una forma di salsiccia) metterlo nell'olio bollente e quando diventa dorato da tutte le parti estrarlo dall'olio. Una volta fritte, quando le scrippelle sono ancora calde, farle rotolare nello zucchero.