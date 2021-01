L'Abruzzo in cucina: Pizz e foje

Pizz e foje è una ricetta tradizionale abruzzese. Contadina e povera, è una ricetta ricca e saporita. La base, composta da una "pizza" a base di farina di mais è accompagnata da verdure ripassate in padella.

Ingredienti:

800 gr.di farina di granoturco (per polenta)

3 spicchi d'aglio

q.b Olio evo

Sale

1 dado vegetale

6 alici o sarde sotto sale

8/9 peperoni secchi dolce

3 peperoni secchi piccante

1,800 kg verdure (cime di rape,bietola,verza,cicoria)

Acqua q.b. bollente

Procedimento:

Pulire,tagliare e lavare le verdure,in una pentola alta versare sul fondo l'olio e far rosolare l'aglio,togliere l'aglio. Versare le verdure nella pentola e fare appassire aggiungendo man mano l'acqua (alla fine deve rimanere una minestra un po' brodosa)salare e aggiungere il dado.

Mettere a bollire dell'acqua salata,versare in una ciotola la farina di mais, aggiungere poco per volta l'acqua bollente e mescolare con un mestolo (frusta) per evitare che si formano dei grumi, la consistenza deve essere non troppo molle per poter formare delle pizzette con le mani.(bagnare le mani con acqua fredda per non scottarsi).

Prendere una teglia da forno e foderarla con carta forno. Adagiare sopra le pizzette e infornare a 200° per ca. 20 min.finche non hanno una bella crosticina dorata.

Prendere le sarde salate e pulire il sale in eccesso, togliere la lisca, infarinare e rosolare. Ai peperoni secchi togliere il picciolo e rosolare nell'olio bollente giusto un secondo per accentuare il sapore.

Prendere la pentola con le verdure cotte,tagliare la pizza nelle verdure lasciando qualche pezzo intero da parte, servire con i peperoni secchi e sarde in una pentola di coccio.