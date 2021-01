L'Abruzzo in cucina: zuppa di lenticchie e castagne

Dopo i pranzi e le cene ricche del periodo natalizio una buona zuppa è quello che serve per restare caldi e non esageratamente appesantiti ma sazi. In questo ci aiutano soprattutto i legumi ma anche le verdure e i giusti carboidrati della stagione. Tipiche delle zone montuose d'Abruzzo, le lenticchie sono un ottimo aiutante.

Ecco la ricetta della zuppa di lenticchie e castagne, saporita e invernale.

Ingredienti:

150 gr di lenticchie di Santo Stefano di Sessanio

100 gr di castagne

lardo

scalogno

concentrato di pomodoro

foglie di basilico e di alloro

olio evo

sale

fette di pane

Procedimento:

Dopo avere lasciato a mollo le lenticchie per tutta la notte e averle risciacquate, metterle in una pentola con l’acqua e una foglia di alloro e farle cuocere circa mezz’ora.

Incidere la buccia delle castagne, metterle su una placca da forno e farle cuocere, alla temperatura di 200 gradi, per circa un quarto d’ora.

Una volta cotte le castagne, eliminare la pellicina e tritarle grossolanamente.

In una padella capiente versare un filo di olio evo, il lardo, le castagne, aggiungere qualche foglia di basilico e lo scalogno dopo averlo tagliato.

Far rosolare, quindi aggiungere un poco di concentrato di pomodoro, salare, pepare, far insaporire e unire anche le lenticchie lasciando cuocere tutto per una decina di minuti.

Bruscare le fette di pane dopo averle unte con olio evo.

Distribuire la zuppa nei piatti, versare un filo d’olio evo a crudo, aggiungere le fette di pane bruscate e servire in tavola.

(Fonte: prodotti tipici abruzzesi)