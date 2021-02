L'Abruzzo in cucina: Le castagnole di Carnevale

Il Carnevale si avvicina. Oggi, secondo alcune tradizioni popolari è “giovedì grasso” e si iniziano a preparare quei manicaretti golosi e saporiti che ci accompagnano nella settimana di Carnevale, prima di entrare ufficialmente nel periodo di Quaresima e di digiuno.

Le castagnole sono uno dei dolci tipici regionali emblema del Carnevale. Fritti e saporiti, fanno gola a tutti. Vediamo la ricetta per preparare le castagnole semplici, morbide fuori e croccanti all’esterno.

Ingredienti:

700 gr di farina

4 uova

150 gr di zucchero

140 gr di olio di semi

Una bustina di lievito per dolci

Buccia di un limone grattugiata

Un po’ di liquore strega o rum

Procedimento:

Preparate l’impasto su una tavola. Mettete la farina a fontana e aggiungere all’interno tutti gli ingredienti: le uova, l’olio di semi, il liquore, lo zucchero, il lievito in polvere e la buccia grattugiata del limone. Mescolate tutti gli ingredienti fino a formare un impasto abbastanza unto.

Formare dei panetti più piccoli e arrotolarli. Tagliare a tocchetti l’impasto, come a formare delle “palline” di medie dimensioni (come una castagna, appunto, in cottura lieviteranno).

Intanto fate scaldare l’olio per friggerle. Quando l’olio è pronto immergete un po’ di castagnole alla volta. Dopo che saranno dorate farle scolare sulla carta assorbente e cospargerle di zucchero a velo quando sono ancora calde.

Si consiglia di mangiarle subito, poiché con il tempo perderanno la fragranza.