L'Abruzzo in cucina: rivotc e rap

Ecco una ricetta veloce, facile e adatta per questi giorni d'inverno. "Rivotc e rape", un piatto semplice e molto antico che affonda le sue radici nella tradizione gastronomica contadina.

Ecco come prepararle.

Ingredienti:

- 500 gr di rape lessate

- 250 gr di farina

- Acqua

- Sale

- Aglio

- Olio extravergine d'oliva

- Peperoncino

Procedimento

Scolare le rape lessate per qualche minuto in acqua bollente. Scaldare in padella un filo d'olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio e aggiungere la verdura. A piacere salate e condite con peperoncino.

Intanto preparate la pastella con la farina, un pizzico di sale e acqua a filo fino a quando la pastella non risulterà liscia. Scaldare una padella unta con un po' d'olio a fuoco medio/basso e versate un mestolo di pastella sufficiente a ricoprire tutta la superficie della padella. Circa un minuto la crepe si colorerà, a questo punto con una paletta girate la crespella e fate cuocere dall'altro lato fino a quando si colorerà leggermente.

Impilate le vostre crepe e ripempitele con la verdura precedentemente cotta in padella.