L'Abruzzo in cucina: pasta fave e peperoncino

Siamo entrati ufficialmente nel periodo delle fave. Dolci legumi tipici di questa stagione che vengono coltivati anche nei nostri campi. Ricche di ferro e vitamina C sono alleate di chi ha carenze di ferro, inserite in una dieta sana e bilanciata aiutano anche il tratto intestinale e hanno benefici sui reni e sull'apparato urinario.

Possono essere consumate fresche, secche, crude o cotte. Nella stagione della loro maturazione (aprile / maggio) sono ,ovviamente, ottime da mangiare fresche e crude, ma se vengono raccolte in abbondanza dopo qualche giorno tenderanno a perdere la loro caratteristica "croccantezza" e possono essere cotte per esaltarne il sapore.

Vediamo ora una ricetta gustosa da preparare con le fave cotte. La pasta con fave e peperoncino.

Ingredienti:

400 gr di pasta

250 gr di fave sbucciate

Sale

Pepe

Olio extravergine d'oliva

Peperoncino

Aglio

Pecorino

Procedimento:

Sbucciare le fave e metterle in una padella a scaldare con uno spicchio d'aglio e un filo d'olio. Aggiungere l'acqua se necessario per permettere alle fave di cuocersi e aggiustare con il peperoncino.

Intanto far bollire l'acqua salata per la pasta e cuocerla. Nel frattempo le fave si saranno cotte. Togliere la pasta qualche minuto prima e ripassarla in padella con le fave e il peperoncino. Impiattare con una spolverata di pepe e il pecorino.