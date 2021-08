'Prodotto Topico 2021': vince il Farro al Tartufo di Fossalto

E' stato un successo oltre le aspettative l'edizione 2021 del 'Prodotto Topico' svoltasi nei giorni 7 e 8 agosto presso il Porto Turistico a San Salvo Marina. Un percorso gastronomico d’eccellenza, con la riscoperta dei sapori antichi, delle tradizioni di tante comunità, che lega insieme tradizione, storia, di materie prime di una volta, di tanti territori con la valorizzazione delle ricchezze di ognuno.

Orazio Di Stefano, organizzatore dell’evento informa che Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio, presidenti della Giuria del Prodotto topico, hanno comunicato i risultati ottenuti dai 63 prodotti in gara negli eventi sia di Casalbordino (24 luglio) che di San Salvo marina (7 e 8 agosto): il Prodotto Topico 2021 è risultato il Farro al Tartufo di Fossalto, mentre hanno vinto nell’ambito delle rispettive categorie: fusilloni con crema di pecorino e peperone dolce di Altino (categoria Primi piatti); Pallotte Cacio e Ove della Parrocchia S Nicola San Salvo (categoria Secondi piatti); Pancetta di suino nero di Calabria (categoria prodotti); Pizza Dogge di Bisenti (categoria dolci)

I prodotti sono stati valutati da tre Giurie distinte (una per ogni serata)e dove ci sono stati risultati di parità la valutazione è stata ripetuta.

Sabato 4 settembre 2021 ci sarà la tradizionale premiazione, preceduta dall’Assemblea di tutti i produttori, che saranno chiamati anche ad approvare il Regolamento della nona edizione.

“Stiamo predisponendo il nuovo Regolamento” comunica Orazio Di Stefano” ogni anno ne viene approvato uno diverso, che tiene conto dei successi ed insuccessi dell’edizione che si è appena chiusa. Riguardo a quest’ ultima, va detto che, come l’anno precedente, gli eventi si sono tenuti solo a Casalbordino e San Salvo, in virtù dell’assunzione di responsabilità dei rispettivi primi cittadini. Nonostante la pandemia, le presenze hanno confermato il forte richiamo esercitato dalle serate topiche; che – come consigliatoci dagli ospiti d’onore che abbiamo avuto nelle ultime due serate ovvero i senatori Gianluca Castaldi ed Antonio Razzi – è tempo di alzare il livello del Prodotto topico. Personalmente guardo con estrema attenzione all’esperienza di Diamante, poiché ritengo che abbiamo le capacità e le possibilità di fare non uno degli eventi, ma L’EVENTO…come quello diamanteo. Il nuovo Regolamento che stia immaginando andrà in questa direzione”.