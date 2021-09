La nuova tendenza nel mondo della ristorazione: la consegna a domicilio

Tante sono le attività di ristorazione che negli ultimi anni hanno adottato il servizio a domicilio. In particolar modo in questi ultimi due anni, la situazione pandemica ha costretto tante attività ad abbassare la saracinesca e ha indotto i clienti ad aspettare la loro riapertura per poter riassaporare i loro piatti preferiti.

Molti ristoratori hanno pensato che, l'unica opzione possibile per poter continuare a lavorare in questo periodo particolare, siano le consegne a domicilio. Ricevere a casa propria il piatto preferito o la possibilità di potersi allontanare un po' dai fornelli, ha incentivato l'aumento di questa modalità ristorativa che perdura ancora oggi.

Proprio per questo, le attività di ristorazione, si sono organizzate ad offrire oltre a questi servizi anche la possibilità di ordinare anticipatamente il proprio cibo, permettendo anche di agevolare chi lavora in cucina in modo tale da far organizzare al meglio il proprio lavoro.

Il piatto più ordinato in assoluto resta sempre la pizza margherita, ma la possibilità di assaporare i piatti tipici regionali è una scelta che negli ultimi mesi stà crescendo sempre più insieme alla cucina internazionale.

Tra i piatti internazionali più apprezzati troviamo i ravioli al vapore, gli involtini primavera, il sushi, il cheeseburger e il kebab, ma anche la cucina vegetariana e quella vegana stanno conquistando una bella fetta tra le abitudini culinarie dei consumatori.

Nonostante queste nuove mode, la scelta per eccellenza ricade sempre nella cucina italiana per la cena, mentre per il pranzo si preferisce la cucina internazionale.