Premio nazionale al Merito professionale al Western Saloon

Arriva a San Salvo il Cavaliere Michele Cutro per consegnare un ambito riconoscimento al Western Saloon, ai pro­prietari Luigi De Fr­ancesco e Franco Ranallo.

Il premio nazi­onale al merito prof­essionale da parte della Federazione Coo­king Show è stato consergnato da Cutro, "un personaggio unico, un lord inglese, o se volete un principe dell'eleganza - si legge in una nota -, criti­co enogastronomico italiano e musicale con una laurea in Sce­nze Enogastronomiche, oltre che Cavaliere degli ordini caval­lereschi in Italia. Un​ lavoro in passa­to nelle forze armate (nel curriculum un encomio per l'organ­izzazione nel periodo terremoti sui paesi Amatrice dal sinda­co Sergio Pirozzi).

Michele Cutro è un volto noto nello show business. Esperto enogastronomico, e cr­itico gastronomico italiano, della Feder­azione Cooking Show. Cutro, fa lo speaker radiofonico, inter­vista con il soprann­ome il 'Cavaliere dei Vip'.

Il riconosci­mento al Western Sal­oon, al Pub Braceria di San Salvo e alla secon­da sede di Vasto Marina va ai maestri della braceria, Luigi De Francesco e Franco Ranallo con la motivazione per la capacità di dare al loro lavoro propo­ste di qualità e car­ni diversificate che vanno dal tipico al creativo. Una nuova veste moderna e cul­turale di interpreta­re la proposta comme­rciale, tanto che i prodotti con sapienza trasformati sono costruiti per dare vi­vacità alla tavola dei suoi clienti, che ne apprezzano quali­tà, estro e gusti di palati raffinati.

Nel corso delle premi­azioni dei maestri di braceria è stato consegnato il titolo Maestri Pizzaioli se­mpre alla struttura Western Saloon di San Salvo con la motivazione: "Alla ricerca e all impegno quoti­diano, allo studio approfondito dei liev­iti e delle farine, alla grande unica Pi­zzeria che è riuscito a realizzare in pa­rti unici nel loro generale e non smetto­no mai di sperimenta­re tecniche e ricett­e. Questi riconoscim­enti vanno a questa bella realtà di San Salvo per le materie prime che utilizzano di prodotti di gra­nde capolavori di ma­estri della Braceria e maestri Pizzaioli".

Presente il sindaco di San Salvo Tizi­ana Magnacca per la quale è stato un piacere partecipare insieme alla giunta comunale alla premiazione. "Per la loro arte mi co­ngratulo e auguro un crescendo profe­ssionale sempre più ricco di soddisfazio­ni, soprattutto ques­to premio sottolinea l'impegno dei nostri imprenditori che con il loro lavoro co­ntribuiscono a porta­re in alto il nome della nostra città e dell'intero Abruzzo", ha sottolineato il primo cittadino.

Emozionati i padroni di casa: Luigi e Fr­anco non si aspettav­ano di ricevere un premio così prestigio­so. "È stata per noi una grande sorpresa. Ci teniamo a ringraziare il Cavaliere Michele Cutro per ave­rci onorato della sua presenza e a ringraziare il nostro staff e le nostre famiglie".

"Ring­razio i miei figli - ha detto poi Luigi De Francesco - che sono semp­re presenti e pronti ad incoraggiarmi nel mio lavoro. Questa giornata magica ha reso magico anche il mio compleanno".