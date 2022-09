Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, in piazza Vittorio Emanuele a Carunchio, per il secondo anno consecutivo, si ripeterà l’evento “0 Confini”: la conoscenza dell’altro attraverso il cibo.

Organizzato dai progetti di accoglienza SAI ORDINARI E SAI Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti, dalla cooperativa L’Abbraccio –Consorzio Matrix, vedrà la partecipazione di grandi e piccoli insieme ai migranti cimentarsi in laboratori per la creazione di prodotti tipici della nostra identità : pane, pizza e scrippelle.

Un connubio perfetto di profumi e colori che riesce ad abbattere le barriere creando ponti tra culture differenti.