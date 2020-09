Meteo: nel fine settimana arrivano piogge e ulteriori cali di temperatura

Oggi, giovedì 24 settembre a San Salvo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.6°C, la minima di 17.3°C, lo zero termico si attesterà a 3687m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domani, venerdì 25 settembre a San Salvo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sabato 26 settembre cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 11.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2137m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 27 settembre a San Salvo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2453m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.