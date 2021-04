Il meteo di oggi a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo oggi cielo in prevalenza sereno con nubi sparse per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C.

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cieli velati con scarsa nuvolistà e temperature comprese tra gli 11°C di minima e i 24°C di massima.

