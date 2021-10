Il meteo a San Salvo

A San Salvo oggi lunedì 18 Ottobre cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, con schiarite in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C. Mare poco mosso.

Auguriamo un buon inizio settimana a tutti i nostri lettori dalla redazione di Sansalvo.net