Il meteo a San Salvo

A San Salvo oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature massime sono in aumento, andando a sfiorare i 20°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 10°C. I venti saranno al mattimo deboli e provenienti da Sudovest, al pomeriggio quasi assenti da Est-Nordest. Mare poco mosso.

La giornata ideale per godere del tepore autunnale!