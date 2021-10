Il Meteo a San Salvo sabato e domenica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo da oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordoves. Domani i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Con l'augurio di un buon weekend ai nostri lettori